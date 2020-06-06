Мордовия и Чувашия отказались снимать ограничения против COVID-19
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мордовия и Чувашия отказались снимать ограничения, направленные на борьбу с эпидемией нового коронавируса.
Власти Мордовии сообщили о росте заболеваемости и о том, что медицинские учреждения работают на пределе возможностей. За последние сутки люди жаловались в скорую помощь на симптомы ОРВИ, пневмонии и COVID 271 раз. Коронавирус все чаще встречается у пожилых людей и детей.
Главной проблемой назвали нехватку медицинских кадров.
По данным оперативного штаба, в Мордовии выявлено 2098 случаев коронавируса, 15 человек умерли.
Власти Чувашии тоже говорят, что заболевающих пока больше, чем выздоравливающих. Коэффициент распространения инфекции в Чувашии равен 0,97 при рекомендованном показателе не более единицы.
На сайте Минздрава Чувашии сообщается, что СOVID-19 диагностирован у 3311 человек, 15 пациентов скончались.
Ранее в пятницу Министерство юстиции признало соразмерными угрозе ограничительные меры, которые власти приняли для сдерживания эпидемии коронавируса.