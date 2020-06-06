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Мордовия и Чувашия отказались снимать ограничения против COVID-19

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мордовия и Чувашия отказались снимать ограничения, направленные на борьбу с эпидемией нового коронавируса.

Власти Мордовии сообщили о росте заболеваемости и о том, что медицинские учреждения работают на пределе возможностей. За последние сутки люди жаловались в скорую помощь на симптомы ОРВИ, пневмонии и COVID 271 раз. Коронавирус все чаще встречается у пожилых людей и детей.

Главной проблемой назвали нехватку медицинских кадров.

По данным оперативного штаба, в Мордовии выявлено 2098 случаев коронавируса, 15 человек умерли.

Власти Чувашии тоже говорят, что заболевающих пока больше, чем выздоравливающих. Коэффициент распространения инфекции в Чувашии равен 0,97 при рекомендованном показателе не более единицы.

На сайте Минздрава Чувашии сообщается, что СOVID-19 диагностирован у 3311 человек, 15 пациентов скончались.

Ранее в пятницу Министерство юстиции признало соразмерными угрозе ограничительные меры, которые власти приняли для сдерживания эпидемии коронавируса.

Чувашия Мордовия

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