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Минюст признал соразмерными угрозе ограничения для борьбы с COVID-19

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министерство Юстиции России признало соразмерными угрозе ограничения, введенные для борьбы с распространением нового коронавируса.

Министерство считает, что региональные власти приняли меры, которые отвечают отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан и находятся в компетенции тех, кто их принял.

Ранее президиум координационного совета по борьбе с COVID-19 поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проверить, не нарушаются ли права граждан новыми ограничениями.

Минюст обосновал заключение тем, что власти обязаны под угрозой ответственности действовать наиболее эффективно для сохранения жизни людей. Министерство сослалось на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, практику органов Совета Европы и статьи Конституции Российской Федерации.

Минюст коронавирус COVID-19

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