Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:00Заразились
на 06.07В России 687 862+6 611В мире 11 449 707+182 398

Дубай со вторника открывает границы для туристов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Дубай со вторника вновь начнет принимать иностранных туристов, сообщили власти эмирата.

При этом все пребывающие в Дубай должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сдать его в аэропорту. В положительного результата теста туристов направят на 14-дневный карантин.

Резиденты эмирата, на текущий момент находящиеся за его пределами, могут вернуться в Дубай начиная с понедельника. По прибытии им также будет необходимо сдать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов. При положительном результате они должны будут находиться на карантине в течение 14 дней.

Дубай ОАЭ

Новости по теме

Новости

Ученые не обнаружили у испанцев коллективного иммунитета к коронавирусу

Ученые не обнаружили у испанцев коллективного иммунитета к коронавирусу

Объявлен состав нового правительства Франции

Объявлен состав нового правительства Франции

Что произошло за день: понедельник, 6 июля

Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"

Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Британское правительство и Bharti Global вложат $1 млрд в OneWeb

В Испании вновь ввели ограничения и закрыли пляжи из-за коронавируса

Дания разрешила якорные трубоукладчики на "Северном потоке 2"

Умершие знаменитости

Умер Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе

Газ "Газпрома" оказался самым дешевым на китайском рынке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');