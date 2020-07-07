Дубай со вторника открывает границы для туристов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Дубай со вторника вновь начнет принимать иностранных туристов, сообщили власти эмирата.

При этом все пребывающие в Дубай должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сдать его в аэропорту. В положительного результата теста туристов направят на 14-дневный карантин.

Резиденты эмирата, на текущий момент находящиеся за его пределами, могут вернуться в Дубай начиная с понедельника. По прибытии им также будет необходимо сдать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов. При положительном результате они должны будут находиться на карантине в течение 14 дней.