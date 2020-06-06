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Правительство РФ утвердило порядок обмена и возврата билетов на культурные мероприятия в период ЧС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке возврата средств за билеты на отменённые и перенесённые культурные мероприятия или обмене их на ваучеры в ситуациях режима повышенной готовности или ЧС.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, зрители имеют право вернуть билет на такое мероприятие, либо обменять его на ваучер для посещения концерта, выставки, спектакля и прочих культурных мероприятий после снятия режима ограничений.

Если театр, музей и т.п. в течение 6 месяцев с даты отмены ограничений не определили дату и время проведения перенесенного мероприятия и не разместили информацию об этом на своем официальном сайте, такое мероприятие считается отмененным. Учреждения культуры обязаны осуществить возврат полной стоимости билета, абонемента, экскурсионной путевки или ваучера.

Устанавливается максимальный срок переноса мероприятия. Учреждения культуры обязаны провести все мероприятия, перенесенные ими в связи с пандемией коронавируса не позднее 18 месяцев с даты отмены режима ограничения на работу организаций.

При этом не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения организаторы обязаны начать обмен ваучеров на перенесенное мероприятие на билеты.

правительство Михаил Мишустин

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