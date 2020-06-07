В регионах отбор поступающих в военные вузы будут проводить выездные группы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса набор в высшие учебные заведения Минобороны России в этом году будет проведен в регионах проживания абитуриентов, сообщили в российском военном ведомстве.

"В регионы страны отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они осуществят отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

По данным Минобороны РФ, с 15 июля по 5 августа специалисты выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов определят категорию профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень физической подготовки. Каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведений министерства.

В Минобороны РФ заявили, что молодые люди, решившие поступить в военный вуз, должны обратиться в военный комиссариат по месту регистрации. Правила поступления опубликованы на официальном сайте Минобороны РФ в разделе "Образование".

На сайте каждого вуза есть контактные данные приемных комиссий, специалисты объяснят абитуриенту правила поступления и порядок направления документов, сообщили военные. Тем, кто определился с выбором профессии ранее и уже подал все необходимые документы на поступление в военный вуз, сотрудники военкоматов расскажут о времени и месте проведения отбора.

Даты проведения набора выбраны с учетом сроков проведения единого государственного экзамена и мер по противодействию коронавирусной инфекции. Окончательный профессиональный отбор приемные комиссии вузов проведут с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения абитуриентов. Успешные кандидаты будут зачислены в учебные заведения с 15 августа.

Учебный год в военных учебных заведениях начнется 1 сентября.

27 апреля в Минобороны РФ сообщили, что главой ведомства на фоне ситуации с коронавирусом было принято решение о досрочном завершении учебного года в военных вузах и в довузовских образовательных учреждениях. Обучение курсантов и слушателей высших военных учебных заведений Минобороны России завершилось до 5 мая. Во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершился до 30 апреля.