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Режим ЧС введен в трех районах Красноярского края из-за паводков

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти объявили режим ЧС в Партизанском, Ермаковском и Манском районах Красноярского края в связи с подтоплением дорог и населенных пунктов из-за обильных осадков, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального агентства ГО и ЧС.

"В поселке Колбинский Манского района накануне были подтоплены 35 приусадебных участков и 18 жилых домов. В настоящее время вода из домов там ушла, остались подтоплены придомовые территории. Также в поселке Мина Партизанского района края подтоплены приусадебные участки и два жилых дома, в поселке Кой также вода на приусадебных участках. Также на юге края несколько населенных пунктов подтоплены, но там вода сейчас уходит", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы краевого агентства ГО и ЧС, режим ЧС межмуниципального характера введен на территориях Партизанского, Манского и Ермаковского районов.

Позднее в ведомстве уточнили, что жители подтопленных домов в наиболее пострадавшем от паводков поселке Колбинский размещены у родственников и знакомых, подготовлен пункт временного размещения в местной школе на 100 человек. В населенном пункте специалисты провели противопаводковые мероприятия, также организована перевозка дачников в село Шалинское.

"По состоянию на 06:00 (по местному времени - ИФ) 8 июня уровень воды в реке Кувай снижается. Вода из домов ушла, остаются подтопленными 6 подворий", - уточнили в пресс-службе.

Также отмечались переливы по двум участкам дорог, общей протяженностью 400 метров. Повреждено три автомобильных моста, ограничено дорожное сообщение с двумя населенными пунктами.

"Во всех населенных пунктах имеется запас продуктов питания и медикаментов", - отмечают в ведомстве.

В мероприятиях по ликвидации последствий подтопления были задействованы 256 человек, 74 единиц техники.

Ранее со ссылкой на управление краевой Госавтоинспекции сообщалось, что накануне из-за обильных дождей и паводков были разрушены два моста в Партизанском районе Красноряского края, в результате чего нарушено транспортное сообщение с несколькими селами.

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