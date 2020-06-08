Медведь насмерть задрал геодезиста на Сахалине

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Медведь напал на геодезиста в Смирныховском районе в центральной части Сахалина в понедельник днем, мужчина погиб. Об этом сообщили "Интерфаксу" в администрации Смирныховского района.

Трагедия произошла в 14 км от райцентра Смирных.

"Группа геодезистов (4 человека) работала у нас в районе. Старший группы (47-летний житель Южно-Сахалинска) один пошел в лес проверить состояние геодезического знака и не вернулся. Коллеги отправились его искать, в лесу обнаружили фрагменты его одежды со следами крови. Они сразу же по телефону обратились за помощью в оперативные службы района", - рассказал собеседник агентства.

Прибывшие на место полицейские в 400-450 м от автодороги нашли пропавшего геодезиста мертвым с рваными ранами, рядом с погибшим обнаружены медвежьи следы. Хищника уже рядом не было.

В этом районе в засаде дежурит группа охотников.

Это первое в этом году нападение медведя на человека в регионе.