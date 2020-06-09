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В Госдуме произошел сбой в системе голосования

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В начале заседания Госдумы во вторник не сработала электронная система подсчета голосов, передает корреспондент "Интерфакса".

Для того, чтобы принять за основу проект повестки заседания, депутаты голосовали руками.

Микрофон в начале заседания работал у председателя Госдумы, а также у всех представителей руководства, занимающих места в президиуме, на трибуне и у представителя кабмина Александра Синенко. Однако депутаты из зала пользоваться микрофонами не смогли.

Как сообщили представители технических служб, перезагрузка системы потребует 15-20 минут.

В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить обсуждение по законопроектам согласно повестке, а голосование провести, когда будет перезапущена система.

"Мы с вами эти удобства перенесём, не самые большие это сложности", - заявил Володин.

Сбой в системе не привел к нарушению регламента Думы.

Председатель комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова объявила, что в зале возросло число присутствующих депутатов: если ранее отсутствовали порядка 100 человек, то сегодня отсутствует 77 человек.

В связи с распространением коронавируса депутатам, которые находятся в группе риска, было разрешено не посещать заседания Госдумы.

Госдума

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