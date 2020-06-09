Медведев призвал ускорить работу над концепцией общественной безопасности

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Проект концепции общественной безопасности РФ до 2030 года должен быть представлен Совету безопасности в четвертом квартале этого года, чтобы потом его можно было передать на подпись президенту, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Нам нужно ускорить работу над этой концепцией. Я исхожу из того, что этот проект мог бы быть подготовлен в ближайшие месяцы и уже в четвертом квартале текущего года его можно было бы представить для рассмотрения на оперативном совещании Совета безопасности, а потом уже он может быть представлен на утверждение президенту", - сказал Медведев на совещании по современным тенденциям развития криминогенной обстановки в стране и их учету при разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года.

Вместе с тем Медведев отметил, что если разработка концепции потребует неотложных изменений в уголовное, уголовно-процессуальное и иные виды законодательства, такие предложения тоже будут обсуждаться.

Он также заявил, что "за последние пять месяцев количество преступлений по России, в целом, несколько уменьшилось, хотя все, естественно, в деталях и зависит и от региона, и от категории тех или иных деяний, преступлений, которые совершаются".

Медведев подчеркнул, что в некоторых регионах увеличилось количество тяжких преступлений, в некоторых регионах статистика другая. "Понятно, что до полного преодоления кризиса еще достаточно далеко, некоторые риски связаны с криминогенной ситуацией, с преступностью, особенно, возрастают в текущих условиях", - отметил Медведев.

Он также заявил, что финансовый кризис и меры, введенные из-за коронавируса многими странами, могут спровоцировать рост преступности среди мигрантов в России. "Надо учесть, что многие люди, которые приехали к нам в страну на заработки, потеряли работу из-за кризиса", - сказал Медведев, добавив, что они из-за ограничений не могут вернуться на родину.

По его словам, в текущем году иностранные граждане совершили почти 15 тысяч преступлений. Медведев при этом отметил, что в прошлом году эта цифра была больше.