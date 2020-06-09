Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

Медведев призвал ускорить работу над концепцией общественной безопасности

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Проект концепции общественной безопасности РФ до 2030 года должен быть представлен Совету безопасности в четвертом квартале этого года, чтобы потом его можно было передать на подпись президенту, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Нам нужно ускорить работу над этой концепцией. Я исхожу из того, что этот проект мог бы быть подготовлен в ближайшие месяцы и уже в четвертом квартале текущего года его можно было бы представить для рассмотрения на оперативном совещании Совета безопасности, а потом уже он может быть представлен на утверждение президенту", - сказал Медведев на совещании по современным тенденциям развития криминогенной обстановки в стране и их учету при разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года.

Вместе с тем Медведев отметил, что если разработка концепции потребует неотложных изменений в уголовное, уголовно-процессуальное и иные виды законодательства, такие предложения тоже будут обсуждаться.

Он также заявил, что "за последние пять месяцев количество преступлений по России, в целом, несколько уменьшилось, хотя все, естественно, в деталях и зависит и от региона, и от категории тех или иных деяний, преступлений, которые совершаются".

Медведев подчеркнул, что в некоторых регионах увеличилось количество тяжких преступлений, в некоторых регионах статистика другая. "Понятно, что до полного преодоления кризиса еще достаточно далеко, некоторые риски связаны с криминогенной ситуацией, с преступностью, особенно, возрастают в текущих условиях", - отметил Медведев.

Он также заявил, что финансовый кризис и меры, введенные из-за коронавируса многими странами, могут спровоцировать рост преступности среди мигрантов в России. "Надо учесть, что многие люди, которые приехали к нам в страну на заработки, потеряли работу из-за кризиса", - сказал Медведев, добавив, что они из-за ограничений не могут вернуться на родину.

По его словам, в текущем году иностранные граждане совершили почти 15 тысяч преступлений. Медведев при этом отметил, что в прошлом году эта цифра была больше.

Дмитрий Медведев

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

В Думе после ДТП с Ефремовым предложили включить алкоголиков в регистр пациентов-хроников

Михаила Ефремова повезли на допрос

Михаила Ефремова повезли на допрос

Крым откроет курортный сезон для россиян 1 июля

Архангельские власти расторгли соглашение с компанией, строившей полигон в Шиесе

Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев

Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев
Экономический кризис

В Смольном ухудшили прогноз по безработице в Петербурге

Убивший педофила уфимец предстанет перед судом

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты

Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты

Попова выразила надежду, что дети вернутся на учебу в школу 1 сентября

Патрушев предупредил, что авария на ТЭЦ в Норильске на руку желающим дискредитировать Россию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');