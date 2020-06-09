Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

Источник назвал суверенный фонд Абу-Даби акционером "Интер РАО"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суверенный фонд эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) владеет миноритарным пакетом акций ПАО "Интер РАО", по данным источника "Интерфакса" на энергорынке, фонду принадлежит около 1% акций компании.

В "Интер РАО" не владеют этой информацией, сказал "Интерфаксу" представитель компании.

В мае "Интер РАО" одной из первых российских компаний провело годовое собрание акционеров в заочном формате. Это позволило принять в нем участие акционерам "Интер РАО" из числа арабских инвестиционных фондов, рассказала затем корпоративный секретарь энергокомпании Тамара Меребашвили.

"В нашем собрании приняло участие огромное количество акционеров. Даже арабские шейхи воспользовались возможностью проголосовать через личный кабинет", - сказала она.

В годовом отчете "Интер РАО" указано, что 6% акций, находящихся в свободном обращении, на конец 2019 года принадлежало инвесторам из Азии. Всего free-float компании составляет 34,24% акционерного капитала. Капитализация "Интер РАО" на Московской бирже по данным на 9 июня составляет 523,6 млрд рублей.

Abu Dhabi Investment Authority был в числе фондов, с которыми "Интер РАО" проводила встречи в течение 2019 года, также следует из годового отчета. По данным "Интер РАО", под управлением фонда находится более $770 млрд.

"Интер РАО" - не первая российская компания, в которую инвестирует ADIA. В частности, ранее раскрывалась информация о ее вложениях в золотодобывающий альянс Petropavlovsk и ритейлера "Дикси".

"Интер РАО" - диверсифицированный энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 32,9 ГВт. Основной акционер компании - АО "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" владеет 8,57% акций. Квазиказначейский пакет на балансе АО "Интер РАО Капитал" составляет 29,56%.

"Интер РАО" является оператором экспорта и импорта электроэнергии в России.

Интер РАО Абу-Даби ADIA ФСК ЕЭС Роснефтегаз

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

В Думе после ДТП с Ефремовым предложили включить алкоголиков в регистр пациентов-хроников

Михаила Ефремова повезли на допрос

Михаила Ефремова повезли на допрос

Крым откроет курортный сезон для россиян 1 июля

Архангельские власти расторгли соглашение с компанией, строившей полигон в Шиесе

Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев

Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев
Экономический кризис

В Смольном ухудшили прогноз по безработице в Петербурге

Убивший педофила уфимец предстанет перед судом

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты

Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты

Попова выразила надежду, что дети вернутся на учебу в школу 1 сентября

Патрушев предупредил, что авария на ТЭЦ в Норильске на руку желающим дискредитировать Россию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');