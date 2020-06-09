Источник назвал суверенный фонд Абу-Даби акционером "Интер РАО"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суверенный фонд эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) владеет миноритарным пакетом акций ПАО "Интер РАО", по данным источника "Интерфакса" на энергорынке, фонду принадлежит около 1% акций компании.

В "Интер РАО" не владеют этой информацией, сказал "Интерфаксу" представитель компании.

В мае "Интер РАО" одной из первых российских компаний провело годовое собрание акционеров в заочном формате. Это позволило принять в нем участие акционерам "Интер РАО" из числа арабских инвестиционных фондов, рассказала затем корпоративный секретарь энергокомпании Тамара Меребашвили.

"В нашем собрании приняло участие огромное количество акционеров. Даже арабские шейхи воспользовались возможностью проголосовать через личный кабинет", - сказала она.

В годовом отчете "Интер РАО" указано, что 6% акций, находящихся в свободном обращении, на конец 2019 года принадлежало инвесторам из Азии. Всего free-float компании составляет 34,24% акционерного капитала. Капитализация "Интер РАО" на Московской бирже по данным на 9 июня составляет 523,6 млрд рублей.

Abu Dhabi Investment Authority был в числе фондов, с которыми "Интер РАО" проводила встречи в течение 2019 года, также следует из годового отчета. По данным "Интер РАО", под управлением фонда находится более $770 млрд.

"Интер РАО" - не первая российская компания, в которую инвестирует ADIA. В частности, ранее раскрывалась информация о ее вложениях в золотодобывающий альянс Petropavlovsk и ритейлера "Дикси".

"Интер РАО" - диверсифицированный энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 32,9 ГВт. Основной акционер компании - АО "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" владеет 8,57% акций. Квазиказначейский пакет на балансе АО "Интер РАО Капитал" составляет 29,56%.

"Интер РАО" является оператором экспорта и импорта электроэнергии в России.