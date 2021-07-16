Суверенный фонд Абу-Даби стал крупным миноритарием ВТБ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Суверенный фонд эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) владеет миноритарным пакетом акций ВТБ, свидетельствует список лиц, под контролем которых находится банк.

Список датирован 5 июля. Согласно ему, ADIA принадлежит 1,19% голосующих акций российского госбанка. Рыночная стоимость этого пакета по состоянию на 16 июля оценивается примерно в 7,3 млрд рублей.

"В текущем году на фоне нормализации прибыльности и успеха проводимой нами технологической трансформации мы отмечаем значительный рост интереса инвесторов к акциям ВТБ, показывающим динамику лучше рынка. Повышение интереса к нашим акциям приводит и к росту долгосрочных инвесторов, крупных фондов в акционерной базе ВТБ. Часть новых акционеров купили акции в ходе SPO в мае, когда был продан пакет 9%, часть покупают акции на открытом рынке. Появление таких акционеров, как ADIA, одного из крупнейших мировых суверенных фондов, доля которого превысила 1% и была должным образом нами раскрыта, свидетельствует о хорошем потенциале акций ВТБ", - заявил "Интерфаксу" член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он отметил продолжающийся рост розничной акционерной базы, что, наряду с наличием крупных институциональных акционеров, является положительным элементом инвестиционной истории ВТБ.

Суверенные фонды в разные годы активно вкладывались в акции ВТБ. В SPO банка в 2011 году участвовали суверенные фонды Азии, Европы и Ближнего Востока, в том числе китайский госфонд CIC International. Крупнейшими инвесторами в ходе SPO 2014 года стали сразу три суверенных фонда - Norges Bank Investment Management, Qatar Holding и Государственный нефтяной фонд Азербайджана. Каждый из них приобрел бумаги примерно на 15-20 млрд рублей.

В 2014 году ВТБ наряду с другими российскими госбанками попал под секторальные санкции США и ЕС, не разрешающие инвесторам из этих стран покупать новые акции банка, что осложнило привлечение в капитал крупных иностранных инвесторов. Норвежский суверенный фонд в итоге постепенно вышел из капитала ВТБ.

Сейчас крупными пакетами акций в капитале ВТБ владеют суверенный инвестфонд Катара и Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,35% и 2,95% соответственно). Кроме этих двух фондов, к которым теперь присоединился ADIA, иностранных инвесторов в списке крупных акционеров ВТБ, 60,9% голосов которого владеет Росимущество, нет.

ВТБ - не единственный российский эмитент, в акции которого инвестировал ADIA. Так, фонд по состоянию на середину прошлого года владел около 1% госхолдинга "Интер РАО", а его доля в золотодобывающей компании Petropavlovsk на пике доходила до 4,5%.