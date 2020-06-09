Минпромторг предложил временно запретить госзакупку импортных медицинских масок

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает установить временный запрет на закупку госзаказчиками медицинских масок иностранного производства, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Сам документ предусматривает временное (до конца 2021 года) включение медицинских масок в перечень отдельных видов импортной промышленной продукции, на госзакупку которых введен запрет (не распространяется на продукцию из стран ЕАЭС). Этот перечень был утвержден соответствующим правительственным постановлением (№616) в мае текущего года.

В пояснительной записке к проекту правительственного постановления отмечается, что к настоящему времени объем производства медицинских масок в РФ уже покрывает потребность населения и в ближайшее время превысит ее почти в два раза. Так, сейчас среднесуточная потребность в медицинских масках на территории РФ составляет 6 млн штук. При этом объем производства оценивается в те же 6 млн штук и предполагается, что к августу этот показатель увеличится до 11 млн штук.

Также в пояснительной записке отмечается, что за 2019 год объем российского рынка медицинских масок составил около 350 млн рублей (данные Росстата и ФТС России) и прогнозируется его увеличение до 20 млрд рублей по итогам 2020 года.

По данным Минпромторга, в настоящее время производством масок в РФ занимаются 50 компаний - 22 из них профильные предприятия, традиционно производящие медицинские маски, а 28 перепрофилировали свои мощности под производство масок. Предполагается, что к сентябрю текущего года число производителей масок в РФ вырастет до 76 компаний.

Минпромторг отмечает также, что в I половине текущего года объем госзакупок медицинских масок составил 160 млн рублей, что составляет около 10% от общего объема российского рынка медицинских масок. При этом министерство подчеркивает, со ссылкой на экспертов, что 80% рынка обеспечено масками, произведенными в странах Юго-Восточной Азии.

Кроме того, Минпромторг указывает на то, что в 2020 году 80% госзакупок медицинских масок приходится не на производителей, а на перекупщиков. "Вследствие чего, ограничение доступа товаров из иностранных государств на указанный рынок приведет только к изменению номенклатуры поставляемых перекупщиками товаров и увеличению доли продукции российского происхождения", - отмечает министерство в пояснительной записке.

Также ведомство подчеркивает, что в большинстве стран, где закончилась первая волна пандемии коронавируса, снимаются ограничительные меры (в частности, в Китае и части стран ЕС), масочный режим смягчается или отменяется совсем. Соответственно, производственные мощности, обеспечивающие внутренний рынок этих стран, высвобождаются и переориентируются на экспорт, в том числе и на рынок РФ. "Эти обстоятельства могут привести к потере рынка сбыта для отечественных производителей и, следовательно, к сворачиванию наращенных производственных мощностей", - говорится в документе.