Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 453 597+587 565

Китай в 2020 году экспортировал более 220 млрд масок

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Китай экспортировал более 220 млрд защитных масок за 2020 год в более чем 200 стран и регионов, сообщил через пресс-службу замминистра коммерции КНР Цянь Кэмин.

Пандемия коронавируса

По его данным, также на экспорт пошли 2,3 млрд защитных костюмов и 1 млрд наборов реактивов для тестов.

Чиновник отметил, что Китай активно развивает "свое преимущество в качестве самого крупного государства-поставщика противоэпидемических средств".

В 2020 году китайская экономика выросла на 2,3%. Темпы экономического роста были минимальными более чем за четыре десятилетия. Тем не менее, КНР, вероятно, единственная из крупных мировых экономик показала рост на фоне пандемии коронавируса.

К примеру ВВП США за 2020 год упал на 3,5% - самое существенное сокращение с 1946 года. Российский ВВП за прошлый год сократился на 4%.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 27 января 2020 года – 29 января 2021 годаЭкономический кризис
Китай Цянь Кэмин Минкоммерции коронавирус

Новости по теме

Новости

Украина отказалась регистрировать российскую вакцину "Спутник V"

Украина отказалась регистрировать российскую вакцину "Спутник V"

Талибы отвергли слухи о выплатах РФ за атаки на американских солдат

Талибы отвергли слухи о выплатах РФ за атаки на американских солдат

Британия закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут Дубай - Лондон

Что случилось этой ночью: пятница, 29 января

Пандемия коронавируса

СМИ сообщили о планах ЕС ограничить экспорт COVID-вакцин в Великобританию

СМИ сообщили о планах ЕС ограничить экспорт COVID-вакцин в Великобританию

Януковичу предъявили обвинение в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Пандемия коронавируса

Вакцина Novavax показала почти 90%-ую эффективность в ходе испытаний

Зеленский одобрил новые санкции против физических и юридических лиц из РФ

Суверенный фонд Норвегии в 2020 году получил второй по величине доход за 20 лет

Суверенный фонд Норвегии в 2020 году получил второй по величине доход за 20 лет

Розничная торговля в России в декабре упала на на 3,6%

Розничная торговля в России в декабре упала на на 3,6%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');