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СК проверит ульяновский СИЗО после акции протеста арестованных

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Следователи проверят обстоятельства дезорганизации деятельности следственного изолятора №1 в Ульяновске, сообщили в управлении СКР по Ульяновской области.

По версии следствия, 9 июня арестованный "применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника СИЗО "в связи с осуществлением им служебной деятельности".

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков сообщил, что заключенные в СИЗО устроили "волнения". 9 июня он побывал в изоляторе, встретился с ними и они передали ему две коллективные жалобы на плохие условия содержания, плохое питание и неправомерное применение к ним силы.

По его данным, нарушитель порядка, отказавшийся идти в камеру по требованию сотрудников СИЗО, причинил себе мелкие порезы, ему была оказана медпомощь.

"Он жаловался на необоснованное применение силы сотрудниками администрации, плохое питание. В частности, якобы в тарелке с едой нашел крысиную ножку. Обращение будет тщательно изучено и все обстоятельства проверим", - сказал Люльков.

Услышав шум, находящиеся в камерах люди начали кричать и пытались поджечь вату из матраса.

"Еще у одного человека увидел неглубокие царапины, кровь была. Но он не обвинял сотрудников в травмировании. Обращение он не написал", - отметил омбудсмен.

По его словам, инцидент был запечатлен камерами наблюдения и по видео можно будет восстановить хронологию событий.

Ранее пресс-служба областного УФСИН сообщала, что в СИЗО №1 Ульяновска один из обвиняемых отказался выполнять требования администрации и следовать в камеру содержания. Охранники загнули ему руку за спину. После этого другие заключенные устроили акцию протеста.

"Услышав шум из коридора, подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в соседних камерах СИЗО-1, в знак протеста с действиями администрации следственного изолятора начали кричать и портить имущество учреждения", - заявили в управлении. Затем ситуация была взята под контроль .

ФСИН Ульяновск Сергей Люльков СКР

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