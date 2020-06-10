В думской комиссии предложили улучшить собираемость платежей за ЖКХ субсидиями гражданам

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Лучшей мерой для повышения платежной дисциплины граждан в сфере ЖКХ было бы их субсидирование. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Комитет предлагает улучшать платежную дисциплину граждан прежде всего не карательными мерами, будь то начисление пени, ограничение предоставления услуги или обращение в суд, а поддержкой граждан через субсидии", - заявил Пахомов журналистам в среду, комментируя совещание Минстроя и Общественного совета по ЖКХ.

Он напомнил, что комитет, в частности, предлагает расширить круг получателей субсидий на оплату ЖКУ.

"Сейчас в ряде регионов (в основном дотационных) субсидия предоставляется гражданам, у которых доля расходов на оплату ЖКУ превышает 22%. Мы предлагаем снизить эту долю до 15 %. По оценкам Минтруда России, дополнительные расходы на реализацию этого предложения составляют 29,7 млрд рублей", - рассказал Пахомов.

Он добавил, что комитет предлагает до 1 января 2021 года предоставлять гражданам субсидии по оплате ЖКУ независимо от имеющейся у них задолженности и без предоставления дополнительных документов.

"Мы считаем, что такие меры позволят хотя бы частично компенсировать отрасли недополученные доходы и помочь гражданам, находящимся в тяжелейшем финансовом положении", - объяснил депутат.

Ранее директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева сообщила, что собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в период ограничений снизилась.

"Снижение (собираемости платежей - ИФ) не такое сильное, как можно было ожидать. Так, в марте в среднем снижение составило 10-15%, в апреле около 20%", - сказала эксперт в ходе онлайн-конференции "ЖКХ в условиях пандемии - вызовы и решения".

По мнению эксперта, снижение собираемости было обусловлено, в частности, решением по мораторию на начисление штрафов за неуплату услуг ЖКХ.

"Эта мера - не адресное решение. Адресная помощь - это жилищная субсидия. В нескольких регионах такая мера была реализована", - отметила Разворотнева.

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил, что обсуждается инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ.

В апреле правительство ввело временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Также не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт жилья. Кабмин также временно приостановил поверки приборов учета коммунальных ресурсов. Такой льготный период должен продлиться до 1 января 2021 года. В Минстрое отмечали, что временная отмена штрафов за долги при оплате ЖКХ коснется в основном тех россиян, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила в конце мая, что в Думе считают возможным сокращение сроков моратория на начисление штрафов за неоплату услуг ЖКХ в случае введения адресной поддержки по оплате коммунальных услуг для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Минэнерго ранее посчитало, что при сохранении действия моратория до конца года выпадающие доходы электростанций составят около 600‒700 млрд рублей, писала газета "Ведомости".