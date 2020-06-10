Центр управления в кризисных ситуациях получил статус подразделения МЧС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о преобразовании Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) в подразделение МЧС.

Сейчас Центр является подведомственным учреждением ведомства.

Законопроект (№946864-7) "О внесении изменений в статью 4-1 закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 4-1 закона "О гражданской обороне"" был внесен в Госдуму президентом РФ в апреле.

В пояснительной записке к документу указано, что Национальный центр управления в кризисных ситуациях как структурное подразделение МЧС будет являться "органом повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

В задачи центра будет входить координация деятельности органов управления гражданской обороны и сил гражданской обороны, организация информационного взаимодействия при решении задач в области гражданской обороны.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявлял ранее, что преобразование Национального центра управления в кризисных ситуациях в подразделение МЧС позволит сформировать единые центры принятия решений, ускорить работу спасательных служб, улучшить эффективность управления в системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.