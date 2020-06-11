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Режим самоизоляции на Камчатке продлен до 30 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Режим самоизоляции из-за COVID-19 продлен в Камчатском крае до 30 июня, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"Мы, безусловно, победим болезнь, мы вернемся к нормальной жизни. Но сегодня ситуация складывается таким образом, что мы вынуждены принимать решения о продлении режима ограничений, режима повышенной готовности до 30 июня", - сказал врио губернатора края Владимир Солодов, чьи слова приводятся в сообщении.

Солодов отметил, что пока послаблений режима самоизоляции на Камчатке не предусмотрено.

"Если ситуация будет стабилизироваться, и мы сможем раньше пойти на смягчение, мы сразу примет такое решение. Есть четкие критерии для снятия ограничений, в том числе, коэффициент заболеваемости. Сейчас он у нас чуть выше положенного", сказал врио губернатора.

По данным правительства Камчатского края, на 11 июня в регионе зарегистрированы 1 тыс. 306 человек с COVID-19, (за сутки плюс 51 случай коронавируса). За все время эпидемии COVID-19 на Камчатке 448 человек выздоровели (31 за последние сутки), 30 умерли (два за сутки).

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