Прокуратура проверит жалобы на нарушения на свердловской ферме с верблюдом и медведями

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку на ферме "Бархатные рога" в Сысертском районе Свердловской области после обращения местных жителей, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Там отметили, что люди жаловались на ненадлежащее содержание на ферме верблюда, медведей и других животных.

Прокуратура проанализирует, как на ферме соблюдается ветеринарное и санитарно-эпидемиологическое законодательство, а также даст правовую оценку ее работе.