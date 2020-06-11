Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:36Заразились
на 11.06В России 502 436+8 779В мире 7 360 239+118 004

Небольшие гостиницы с 12 июня возобновят работу в Краснодарском крае

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Отели и гостиницы фондом до 50 номеров возобновляют работу в Краснодарском крае с 12 июня.

"Отменив пропускной режим между муниципалитетами в крае, мы понимаем, что в предстоящие праздничные выходные 12-14 июня поедут на море. Возникает вопрос: где они все остановятся? Поэтому я предлагаю с 12 июня открыть гостиницы (фондом - ИФ) до 50 номеров при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Прошу внести изменения в мое постановление", - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе оперативного штаба в Краснодаре.

По его словам, с каждым днем в край прибывает все больше людей авиационным, железнодорожным и автотранспортом. "Количество рейсов из Москвы в аэропорт Сочи составляет в среднем 20 рейсов в день. За 10 дней в Сочи прилетело около 11 тысяч человек. Аэропорт Анапы принимает около 12 рейсов в день, Геленджика - от 3 до 6 рейсов", - сообщил Кондратьев.

В свою очередь, министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов подчеркнул, что коронавирус полностью не исчезнет в ближайшее время и необходимо учиться работать в этих условиях.

"Гостиницы, которые сейчас готовятся к открытию, будут первым шагом к возобновлению работы отрасли, при строгом соблюдении санитарных норм. Конечно, надо открываться", - сказал Филиппов.

Краснодарский край

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Отпевание погибшего в ДТП с артистом Ефремовым прошло в Рязанской области

В кабмине допустили расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

РЖД вернут обычный график "Сапсанов" с 24 июня

РЖД вернут обычный график "Сапсанов" с 24 июня

Директора ТЭЦ-3 арестовали по делу о разливе топлива

Изменение Конституции

В Кремле не исключили обращения Путина к гражданам на тему поправок в Конституцию

В Кремле не исключили обращения Путина к гражданам на тему поправок в Конституцию
Изменение Конституции

ЦИК не нашел подтверждений принуждения к участию в электронном голосовании

ЦИК не нашел подтверждений принуждения к участию в электронном голосовании

В российских музеях после их открытия введут масочно-перчаточный режим

В российских музеях после их открытия введут масочно-перчаточный режим
Пандемия коронавируса

Онищенко назвал дискредитацией страны заявления чиновника ВОЗ о данных РФ по COVID-19

Онищенко назвал дискредитацией страны заявления чиновника ВОЗ о данных РФ по COVID-19
Авария на ТЭЦ в Норильске

Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3

Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
Пандемия коронавируса

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');