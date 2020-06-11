Почти 50% жителей Подмосковья с COVID-19 оказались бессимптомными носителями

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Примерно у половины зараженных COVID-19 в Московской области заболевание протекает в бессимптомной форме, у остальных - как острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) или внебольничная пневмония, сообщила в четверг руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Микаилова.

"Удельный вес бессимптомной формы инфекции составляет 47%", - сказала Микаилова в ходе выступления на заседании Мособлдумы. Она добавила, что еще в 35,6% случаев COVID-19 протекает в форме внебольничной пневмонии, примерно в 17% - в форме ОРВИ.

В настоящее время около 67% заболевших коронавирусной инфекцией в Московской области проходят амбулаторное лечение, 30% - уже выздоровело. Остальные (более 3%) находятся в стационарных медицинских учреждениях.

За последние сутки регионе выявили 724 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на четверг, 11 июня, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Московской области составляет 47 181.