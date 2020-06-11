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МИД назвал популистскими предложения конгрессменов США о "самых жестких санкциях"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американские политики, предлагающие ввести против России ряд новых санкций, таким образом пытаются повысить свою узнаваемость, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К подобным заявлениям отдельных представителей американского политического класса, которые пытаются повысить собственную, как мне кажется, узнаваемость на волне русофобии мы давно привыкли, перестали реагировать, просто даём однозначную квалификацию", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, предлагаемые в сборнике односторонние рестрикции политической, торгово-экономической и визовой сферах незаконны, кроме того, такие предложения звучали и ранее.

"Из нового, пожалуй, лишь беспардонный призыв объявить нашу страну "государством-спонсором терроризма". Это, конечно, абсолютное хамство", - добавила официальный представитель МИД РФ.

10 июня конгрессмены-республиканцы Джо Уилсон и Майк Джонсон опубликовали доклад под названием "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам". В нем члены Республиканского исследовательского комитета, в который входят консервативные члены Республиканской партии в Палате представителей, предлагают свыше 130 мер, направленных на борьбу с угрозами из Китая, России и Ирана.

В документе отмечается, что предложен "самый жесткий пакет санкций против России, когда-либо предложенных конгрессом". В отношении РФ, в частности, предлагается "остановить агрессию Путина", ввести "вторичные санкции против российских нефтегазовых проектов, санкции в отношении суверенного долга РФ, санкции против российских посредников в других странах и назначить Россию в качестве государственного спонсора терроризма".

В документе есть апелляция к российскому народу. Отмечается, что предусмотрено "создание стратегии прямого общения с россиянами и поддержка их стремлений к демократии и соблюдению прав человека".

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