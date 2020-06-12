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Под Калининградом установили суточный рекорд добычи самородков янтаря весом более 1 кг

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, входит в состав "Ростеха") поставил суточный рекорд добычи самородков весом более 1 кг, сообщила пресс-служба предприятия.

Поскольку добыты самородки были накануне Дня России, в компании решили дать им соответствующие символичные названия.

Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 кг. Они встречаются достаточно редко.

Самородку весом 1320 гр. присвоено имя "Россиянин-2020". Он имеет почти овальную форму и относительно гладкую поверхность. Второй камень, весом 1240 гр., получил имя "Россиянка-2020". По форме самородок, имеющий почти ровные грани, напоминает куб. Третий самородок ромбовидной формы с ребристой поверхностью - самый маленький из трёх: его вес составляет 1000 гр. Уникальный камень назвали "Янтарёнком".

За более чем 70-летнюю историю комбината в янтарном карьере ни разу не находили в один и тот же день несколько самородков. При этом с начала добычного сезона, стартовавшего 18 мая, на комбинате добыто уже четыре уникальных янтарных образования.

Все добытые в Приморском карьере самородки подлежат оценке Гохрана. Камни, признанные особо ценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках международного форума янтарной отрасли Amberforum.

По историческим данным, самый крупный кусок янтаря был найден на берегу Балтийского моря во второй половине XIX века и весил 12 кг.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат".

Калининградская область

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