Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.

В ведомстве рассказали, что ЯК-52 Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России упал с малой высоты. Самолет совершал плановые полеты. На его борту находились инструктор и курсант.

Як-52 получил значительные механические повреждения, возгорания воздушного судна не произошло.

Как ранее сообщалось, инцидент с Як-52 произошел в районе аэропорта Бобровка.