Росстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

"В целом по стране в апреле их (браков) количество значительно снизилось. В этом апреле было зарегистрировано 33 787 браков, а в прошлом году в апреле было 56 818 браков. Сокращение на 40%, снижение практически по всем регионам", - сказал Малков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он уточнил, что меньше всего свадеб было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии - всего 4% от показателя 2019 года. При этом есть пять регионов, где количество браков выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - Курская область, Чувашия, Пензенская область, Воронежская область. Абсолютный лидер по данным Росстата - Липецкая область, где количество браков в апреле выросло практически в 1,5 раза по сравнению с апрелем 2019 года.

"Количество разводов тоже сократилось, причем намного существеннее, чем количество браков, почти на три четверти. Разводов в этом апреле было 13 783, а годом ранее было 53 740", - сообщил Малков.

В Мордовии, Омской и Владимирской областях количество разводов сократилось более чем в 10 раз.

По словам Малкова, число заключенных в апреле браков в 2,5 раза превысило количество разводов.