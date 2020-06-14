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В Екатеринбурге семимесячный младенец выпал из перевернувшейся коляски после удара отца

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге следователи устанавливают обстоятельства происшествия с младенцем, которого ударил отец, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, пьяный 38-летний екатеринбуржец во дворе жилого дома ударил рукой по лицу своего семимесячного сына, находившегося в коляске. Удар был такой силы, что коляска перевернулась, и ребенок выпал из нее. Предварительно установлено, что причиной агрессии стал плач сына.

"В настоящее время следователями СКР выясняются все обстоятельства случившегося с целью дачи действиям гражданина объективной правовой оценки. Опрашиваются сам гражданин, его супруга, очевидцы случившегося. Для установления наличия у ребенка телесных повреждений и определения степени тяжести вреда его здоровью проводится соответствующее экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Свердловская область

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