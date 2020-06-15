Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:14Заразились
на 15.06В России 537 210+8 246В мире 7 900 924+133 972

В Екатеринбурге возбудили дело против мужчины, избившего семимесячного сына

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Житель Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с 7-месячным сыном, раздражавшим его своим плачем.

По версии следствия, 13 июня пьяный 38-летний мужчина несколько раз ударил рукой по лицу своего семимесячного сына, находившегося в коляске, во дворе жилого дома в Екатеринбурге. Предварительно было установлено, что причиной агрессии стал плач ребенка.

Удар был сильным и коляска перевернулась. Ребенок выпал из нее. Впоследствии пострадавшего ребенка доставили в больницу. В настоящее время его жизнь и здоровье вне опасности, говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).

Екатеринбург

Новости по теме

Новости

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Из "Ведомостей" решили уйти все заместители главного редактора

В СПЧ доложат Путину об избиениях протестующих полицейскими в Москве

В СПЧ доложат Путину об избиениях протестующих полицейскими в Москве

Шмаров утвержден главным редактором "Ведомостей"

Шмаров утвержден главным редактором "Ведомостей"
Нападения в школах

Подросток, готовивший нападение на школу в Волгограде, учился дома с 2019 года

Рязанская епархия запустила проект по разоблачению неоязычества

Изменение Конституции

Общественная палата Москвы получила 32 жалобы на принуждение к электронному голосованию

Минздрав РФ заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Минздрав РФ заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Песков посоветовал россиянам смотреть парад Победы по телевизору

Песков посоветовал россиянам смотреть парад Победы по телевизору

В Лужском ПНИ в Ленобласти выявили очаг коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');