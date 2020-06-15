В Екатеринбурге возбудили дело против мужчины, избившего семимесячного сына

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Житель Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с 7-месячным сыном, раздражавшим его своим плачем.

По версии следствия, 13 июня пьяный 38-летний мужчина несколько раз ударил рукой по лицу своего семимесячного сына, находившегося в коляске, во дворе жилого дома в Екатеринбурге. Предварительно было установлено, что причиной агрессии стал плач ребенка.

Удар был сильным и коляска перевернулась. Ребенок выпал из нее. Впоследствии пострадавшего ребенка доставили в больницу. В настоящее время его жизнь и здоровье вне опасности, говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).