Путин рассказал о поддержке решения занять аэродром под Приштиной в 1999 году

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в 1999 году одобрил предложение занимавшего в то время пост начальника Генштаба Анатолия Квашнина установить контроль над аэродромом Слатина под Приштиной.

"Как оно принималось? Могу вам сказать, я был тогда секретарем Совета безопасности, и ко мне пришел начальник Генерального штаба тогда генерал Квашнин. И он мне сказал о том, что есть такая идея - захватить этот аэропорт", - рассказал Путин в интервью Андрею Кондрашову, фрагмент которого был показан в программе "Вести недели".

По словам Путина, на его вопрос, зачем это нужно, Квашнин ему ответил, что, "если нам придется оттуда когда-то уйти, будет чем торговаться". "Знаю, что он не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе в Министерстве обороны, но это было сделано", - рассказал президент.

"Я ему так сказал: "Если считаешь целесообразным, так и делай", - отметил Путин.

Отвечая на уточняющий вопрос, могла ли Россия оказаться следующей мишенью, если бы не продемонстрировала тогда жесткое намерение отстаивать свои интересы за пределами страны, Путин сказал: "В политике нет сослагательного наклонения. Этого не случилось, и слава Богу".

Операция сводного батальона российских ВДВ, входившего в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, была проведена в ночь на 12 июня 1999 года. Она проводилась без согласования с НАТО и в результате российским военным удалось занять стратегически важный аэродром "Слатина" раньше британского подразделения миротворцев.