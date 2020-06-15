Врачи в Рязани первыми в РФ начали тестировать "таблетку надежды" для лечения COVID-19

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Врачи Рязанской областной клинической больницы первыми в России включили пятерых пациентов в испытание новейшего препарата для лечения тяжелых больных с коронавирусом, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Уже сегодня этот препарат называют "таблетка надежды", поскольку он ориентирован на помощь самым тяжелым больным", - отметил главный врач ОКБ в Рязани Дмитрий Хубезов.

По его словам, ранее Рязанская ОКБ стала одной из пяти клиник в стране, где проходят испытания другого лекарства, созданного на базе японского противовирусного препарата. Этот препарат блокирует размножение вируса, который вызывает тяжелые клинические проявления болезни.

На сегодняшний день лечение новым лекарством проходят 15 человек. Кроме того, первый пациент включен в клиническое исследование еще одного препарата, который предусмотрен для больных с тяжелым течением COVID-19.

Успешное завершение текущих испытаний будет означать появление в России собственных лекарств от коронавируса. Препараты планируется назначать пациентам для использования в условиях стационара. Применение новых эффективных лекарств в перспективе позволит усилить положительную динамику в лечении пациентов с коронавирусом, которая отмечается в регионе.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на понедельник в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 4507 человек. Еще 50 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 4557 человек.

Какие препараты от коронавируса есть в России

Ранее в июне Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что первый препарат от коронавируса "Авифавир" поступил в российские клиники. 29 мая "Авифавир" был зарегистрирован Минздравом, был включен в методические рекомендации министерства для лечения и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса.

Производители отмечали, что препарат хорошо изучен - его применяют в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа. В РФПИ говорили, что продолжительность заболевания при приеме "Авифавира" сокращается вдвое.

Кроме того, в июне Минздрав РФ зарегистрировал для применения в России еще один препарат для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции - Левилимаб (торговое наименование "Илсира").