Рязанская епархия запустила проект по разоблачению неоязычества

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Миссионерский отдел Рязанской епархии запустил проект по разоблачению неоязыческой пропаганды в молодежной среде, сообщила епархиальная пресс-служба. Проект получил грант на конкурсе "Православная инициатива 2019-2020".

Миссионеры планируют проводить подробный критический разбор неоязыческих мифов в том числе на просветительских встречах и других мероприятиях.

Уже изданную книгу сотрудника миссионерского отдела Максима Кузнецова "Российское неоязычество. История, идеи, мифы" адаптируют, дополнят и оформят как приложения для Android и iOS.

Проект также предусматривает анализ распространения противонеоязыческих материалов в наиболее популярных для молодежи форматах.