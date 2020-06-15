Иностранцы с истекающим сроком пребывания в РФ смогут остаться до 15 сентября

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который продлевает до 15 сентября возможность временного пребывания или постоянного проживания иностранцев и лиц без гражданства в РФ, если этот срок истекает.

Решение принято в рамках временных мер по регулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса.

Ранее срок пребывания был продлен до 15 июня.

Указ о временных мерах по регулированию нахождения иностранцев в РФ из-за коронавируса президентом был подписан 18 апреля. Согласно этому документу, течение срока временного пребывания, временного или постоянного проживания для иностранцев, у которых он истекал в период с 15 марта по 15 июня, приостанавливался. В эти три месяца иностранным гражданам не надо было продлевать соответствующие документы.

Новым указом, который опубликован на официальном портале правовой информации, в предыдущий документ вносятся изменения и срок продлевается до 15 сентября.

Кроме того, до 15 сентября приостанавливается течение сроков нахождения за рубежом для лиц, которые имеют разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ или свидетельство государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

В период с 16 июня по 15 сентября включительно иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в РФ в порядке, не требующем получения визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении) переоформлении патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления к заявленной цели визита и выезду из России.

В этот же срок работодатели, получившие разрешение на привлечение и использование иностранных работников, вправе обратиться с заявлением о продлении разрешения своим работникам. "Такое разрешение выдается (продлевается) без учета требований к заявленной цели визита иностранного гражданина или лица без гражданства на любой срок до 15 сентября 2020 года включительно", - отмечается в указе.