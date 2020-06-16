В Магадане обнаружили нефтепродукты в бухте Нагаева

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минприроды Магаданской области и Росприроднадзор ищут причину загрязнения нефтепродуктами бухты Нагаева в Магадане.

Соответствующее поручение двум ведомствам отдал губернатор Магаданской области Сергей Носов, о чем он сообщил в своем инстаграме.

По его словам, предварительно рассматриваются две версии: выброс топлива из затонувших или проходящих кораблей. В связи с этим пограничное управление проведет проверку выходов судов в море в этом районе, отметил губернатор.

Как сообщили агентству в пресс-службе правительства Магаданской области, площадь загрязнения пока не установлена.

Ранее видео с загрязнением акватории появилось в социальных сетях. На кадрах, снятых с лодки видно, что вода затянута радужной пленкой.

Между тем Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила, что совместно с Росприроднадзором провела осмотр акватории бухты Нагаева, по результатам которого не выявила разливов нефтепродуктов. В сообщении пресс-службы прокуратуры сказано, что "угрозы чрезвычайной ситуации не установлено".

Ведомством запланирован еще один выход в акваторию "для установления обстоятельств образования нефтяного пятна и возможных негативных последствий разлива нефти в Охотском море", говорится в сообщении.

В бухте Нагаева в Магадане затоплено 12 судов, большинство из них не имеют собственника или он неизвестен. Транспортная прокуратура смогла определить собственников лишь двух судов.

Ранее власти отмечали, что обследование бухты для разработки проекта по подъему и ликвидации судов проведут в 2020 году.