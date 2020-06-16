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Жители Хабаровского края смогут проголосовать по поправкам в подъездах и дворах

Подать соответствующее обращение в УИК разрешено устно, в том числе через "друзей, родственников, знакомых"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Помимо избирательных участков, жители Хабаровского края смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на любой, организованной для этого площадке, включая двор и подъезд своего дома, сообщает пресс-служба правительства региона.

Изменение Конституции

"В согласованные день и время к дому заявителя прибудут члены комиссии, оповестят о готовности провести голосование на придомовой территории или подъезде. Посещение членами комиссии квартиры или дома не допускается, за исключением случаев, когда участник голосования не может самостоятельно в связи с инвалидностью или престарелым возрастом покинуть жилое помещение", - сообщает пресс-служба.

Как отмечается, дату голосования и его форму каждый житель может определить для себя самостоятельно. Рассматриваются варианты организации площадок для голосования "на улице, придомовых территориях, во дворах школ".

С 16 июня избирательные комиссии начали принимать заявления от тех, кто намерен голосовать вне участков.

"При подаче обращения в участковую комиссию допускается как письменная, так и устная форма обращения, в том числе переданная через иных друзей, родственников, знакомых", - говорится в сообщении.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах Хабаровского края организовано с 15 июня по 30 июня.

Хабаровский край

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