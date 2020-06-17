В аэропорту Перми уточнили, что с неисправностью сел SSJ 100, а не Gulfstream

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Пермь" принял московский рейс "Аэрофлота" SSJ-100 с неисправностью, борт готовится к вылету обратно в столицу. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта Евгений Кузнецов в среду.

"Аэропорт принял самолет "Аэрофлота" SSJ 100 с неисправностью, выполнявшего рейс SU1200 из Москвы в Пермь. При взлете из аэропорта Шереметьево у самолета отказал обогрев одного из отсеков. После этого он сделал несколько кругов над Москвой, и командир воздушного судна решил продолжить полет, чтобы устранить неисправность в аэропорту Перми", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что в настоящее время неисправность устранена и самолет с пассажирами готовится к вылету в Москву по расписанию.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в Перми благополучно совершил аварийную посадку самолет бизнес-авиации Gulfstream с 45 пассажирами и 5 членами экипажа, пострадавших не было.

Комментируя эту информацию, Кузнецов уточнил, что самолет Gulfstream не совершал аварийной посадки и все самолеты в пермском аэропорту в среду приземлялись штатно.