Генпрокурор сообщил о высоком уровне террористических угроз в России

За прошлый год попытки терактов были зафиксированы в 24 регионах страны, заявил Игорь Краснов

Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Число предотвращенных в прошлом году терактов выросло более чем на треть, попытки атак террористов зафиксированы в 24 регионах России, заявил в среду генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Сохраняется высокий уровень террористических угроз. Более чем на треть (38%) увеличилось число предотвращенных терактов. Они выявлены в 24-х регионах, в качестве объектов выбирались места массового скопления людей", - сказал Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

В связи с этим, добавил он, повышенное внимание прокуроры уделили вопросам антитеррористической защищенности особо важных объектов и территорий.

"В суды прокурорами направлено почти 11 тысяч исков об устранении выявленных нарушений", - подчеркнул глава надзорного ведомства. По его словам, необходимо усиливать профилактическую составляющую противодействия терроризму.