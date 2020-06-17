СКР возбудил уголовное дело о взятке против бывшего самарского судьи

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Волжского районного суда Самарской области по подозрению в получении взятки за условно-досрочное освобождение заключенного.

Дело в отношении экс-судьи Волжского райсуда возбуждено по пункту "в" части 5 статьи 290 (получение взятки) УК РФ.

Пресс-служба СКР сообщает, что в сентябре 2019 года к судье "обратилась Альфия Гениятова с просьбой оказать помощь в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Мукоедова". Он отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Судья сообщил, что он примет решение об удовлетворении ходатайства об освобождении за вознаграждение в сумме от 300 до 500 тыс. рублей, говорится в сообщении.

9 октября 2019 года Гениятова получила от супруги Мукоедова 500 тыс. рублей, чтобы передать судье. При этом Гениятова решила поделить сумму на две равные части и сначала отдать 250 тыс. рублей в качестве аванса. Действия женщины пресекли сотрудники УФСБ по Самарской области. Она согласилась участвовать в дальнейших оперативных мероприятиях и передала "аванс" судье.

В отношении Гениятовой и Мукоедова СУ СКР по Самарской области расследует уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ.

В ноябре 2019 года квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила заявление судьи Волжского районного суда о прекращении его полномочий.