В Думу внесли законопроект о запахе воздуха

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о введении мониторинга запаха атмосферного воздуха.

Соответствующий документ (974400-7) размещен в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ. Он внесен заксобранием Санкт-Петербурга. Законопроект вводит новые понятия "запах" и "региональный норматив запаха".

Предлагается прописать, что "запах - органолептическая характеристика атмосферного воздуха, воспринимаемая органом обоняния при вдыхании определенных летучих веществ, как индивидуальных, обладающих запахом, так и их смеси".

Проект закона также устанавливает дополнительные полномочия Министерства природных ресурсов и экологии РФ по нормированию данной области.

Авторы отмечают, что действующая система гигиенического нормирования уже не отвечает запросу общества, так как жителей волнует не только безопасность проживания, но и его комфортность.

"В зарубежных странах при невозможности выделить одно или несколько основных веществ, формирующих запах, осуществляют контроль запаха в целом", - указывается в документе.

В Европе на государственном уровне устанавливаются четкие нормативы запахов для некоторых предприятий (Франция, Германия, Австрия, Италия), в Великобритании четких нормативов нет, а в Испании, Венгрии, Польше и других странах национальные нормативы запаха не определены, пишут разработчики.

Они предлагают установить, что определение интенсивности запаха является составной частью мониторинга атмосферного воздуха и осуществляется в границах субъекта РФ местными властями.

Авторы отмечают, что не все регионы сталкиваются с проблемой влияния запахов на комфортность проживания граждан, и поэтому исполнение вводимых норм предлагают оставить правом, а не обязанностью субъекта Федерации.

Поправки предлагается внести в закон ФЗ 96 "Об охране атмосферного воздуха".