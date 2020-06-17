Кузбасс стал антилидером по объему задолженности по зарплате в РФ

В тройку антилидеров, согласно данным Росстата, также вошли Москва и Псковская область

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Антилидером среди регионов по объему задолженности по заработной плате на 1 июня была Кемеровская область, на которую приходилась пятая часть всей задолженности по зарплате по стране, следует из опубликованного в среду доклада Росстата.

Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2020 года составила 2 млрд 415,9 млн рублей, из них 479,8 млн рублей пришлось на Кузбасс (вся сумма при этом была по подразделу "из-за отсутствия собственных средств у предприятий").

Росстат при этом не приводит динамику задолженности за май, поясняя, что "в связи с тем, что в апреле и мае 2020 г. ряд организаций полностью или частично прекратили работу, темпы роста (снижения) суммарной задолженности по заработной плате на 1 июня 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались в силу неполной сопоставимости данных".

Вторым субъектом РФ по объему задолженности по зарплате на 1 июня идет Москва - 172,2 млн рублей (из них 170,9 млн рублей приходится на предприятия). На третьем месте - Псковская область с объемом задолженности в 109,7 млн рублей (все приходятся на предприятия).