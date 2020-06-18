Полицейский насмерть сбил рабочего в Ленинградской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Тосненском районе Ленинградской области сотрудник полиции в состоянии опьянения устроил смертельное ДТП, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по региону.

Оперуполномоченный УМВД России по Тосненскому району сбил мужчину на личном авто во внеслужебное время, заявили в областном главке. "Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия", - сказал собеседник агенства.

Он уточнил, что виновник ДТП был пьян. "Сотрудник уволен за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел РФ, и понесет наказание в установленном законом порядке", - добавил представитель ведомства.

Ранее в четверг со ссылкой на источники сообщалось, что 30-летний сотрудник полиции на "Мерседесе", принадлежащем, по предварительной информации, его матери, утром наехал на 50-летнего рабочего на 120-м трассы "Кемполово-Шапки".