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Космонавт попросился проголосовать по поправкам в Конституцию прямо с орбиты

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти попробуют организовать для космонавта-москвича возможность принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию удаленно - из космоса.

Изменение Конституции

"У нас есть космонавт Анатолий Иванишин с московской пропиской, который сейчас на орбите, он запросил возможность проголосовать электронно. Мы рассмотрели этот вариант, это возможно, но это возможно только через Хьюстон, связь идет через Хьюстон" - сказал журналистам зампред Общественной палаты Москвы, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

По его словам, для решения этого вопроса в качестве наблюдателя привлекли главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Он должен связаться с NASA, вот эта смс, которая сначала идёт туда, потом ее надо активировать и проголосовать. Это вызов серьезный", - отметил Венедиктов.

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16" с российско-американским экипажем пристыковался к Международной космический станции 9 апреля. На его борту находился новый экипаж МКС - космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин (командир) и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

МКС Анатолий Иванишин

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