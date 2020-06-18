У границы Петербурга в Финском заливе заметили дельфинов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Группу дельфинов в Финском заливе на днях наблюдали с берега в поселке Приветнинское (Выборгский район Ленинградской области), сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы".

В соцсетях сообщается, что 11 июня дельфинов заметили в Финском заливе, вблизи финского города Ловисса. Спустя несколько дней их увидели уже на российской территории, в 100-300 метрах от суши в поселке Приветнинское, что почти на границе с Петербургом.

Специалисты сообщают, что в последний раз в границах Петербурга дельфинов наблюдали в 1935 году.