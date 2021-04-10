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В Петербурге после суток поисков спасли исхудавшего тюлененка

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники петербургского "Фонда друзей балтийской нерпы" и специалисты отряда "Кошкиспас" смогли поймать тюлененка, которого искали последние сутки.

В соцсетях Фонда сообщается, что серого детеныша тюленя удалось поймать.

Накануне зооспасатели сообщили, что в центре Петербурга заметили очень худого тюлененка. Жителей города просили сообщать в Фонд, если увидят его.

"Вчера, он устроился на ночлег на льду у Новой Голландии и около полуночи его уже пыталась поймать Поисково - Спасательная служба Санкт-Петербурга. Но малыш испугался лодки и уплыл", - писал "Фонд друзей балтийской нерпы" в соцсетях.

Петербург

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