ВС РФ привлек президента в качестве ответчика по иску экс-главы Чувашии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России направил президенту РФ копии искового заявления от бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении в должности, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

"Привлечь к участию в деле в качестве административного ответчика президента Российской Федерации. Направить административному ответчику копии данного административного искового заявления и приложенных документов", - говориться в определении ВС РФ.

Также представителю административного ответчика предложено до 22 июня представить суду и Игнатьеву письменные возражения по поводу заявленных требований, а также передать суду доказательства, обосновывающие эти возражения.

Накануне стало известно, что Верховный суд России 30 июня рассмотрит заявление бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который просит отменить указ президента о его отставке. В суде уточнили, что иск был подан 20 мая. Административным ответчиком по иску заявлен президент РФ.

В иске Игнатьев просит Верховный суд РФ признать незаконным указ президента от 29 января в части прекращения его полномочий и отрешения его от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Он также просил обязать президента РФ внести в указ изменения, установить факт частичной потери его трудоспособности в период работы главой Чувашии и установить его право на дополнительные социальные и иные гарантии, предусмотренные законом.

В части установления трудоспособности и предоставления соцгарантий суд признал требования неподсудными и не будет их рассматривать. "Исходя из положений Гражданского процессуального кодекса РФ, исковые дела с участием граждан, организаций, органов госвласти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных и иных правоотношений, рассматриваются районными судами в порядке гражданского судопроизводства", - говорится в определении ВС РФ.

Отставка после двух инцидентов

29 января президент РФ Владимир Путин своим указом отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия".

В январе 2020 года произошло два инцидента с участием главы Чувашии Игнатьева, вызвавших широкий общественный резонанс.

Сначала Игнатьеву пришлось извиняться за слова "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". Позже Игнатьев заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".

Кроме того, в конце января в СМИ появилась видеозапись того, как Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

28 января президиум Генсовета "Единой России" исключил Игнатьева из партии.