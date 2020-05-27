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ВС РФ привлек президента в качестве ответчика по иску экс-главы Чувашии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России направил президенту РФ копии искового заявления от бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении в должности, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

"Привлечь к участию в деле в качестве административного ответчика президента Российской Федерации. Направить административному ответчику копии данного административного искового заявления и приложенных документов", - говориться в определении ВС РФ.

Также представителю административного ответчика предложено до 22 июня представить суду и Игнатьеву письменные возражения по поводу заявленных требований, а также передать суду доказательства, обосновывающие эти возражения.

Накануне стало известно, что Верховный суд России 30 июня рассмотрит заявление бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который просит отменить указ президента о его отставке. В суде уточнили, что иск был подан 20 мая. Административным ответчиком по иску заявлен президент РФ.

В иске Игнатьев просит Верховный суд РФ признать незаконным указ президента от 29 января в части прекращения его полномочий и отрешения его от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Он также просил обязать президента РФ внести в указ изменения, установить факт частичной потери его трудоспособности в период работы главой Чувашии и установить его право на дополнительные социальные и иные гарантии, предусмотренные законом.

В части установления трудоспособности и предоставления соцгарантий суд признал требования неподсудными и не будет их рассматривать. "Исходя из положений Гражданского процессуального кодекса РФ, исковые дела с участием граждан, организаций, органов госвласти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных и иных правоотношений, рассматриваются районными судами в порядке гражданского судопроизводства", - говорится в определении ВС РФ.

Отставка после двух инцидентов

29 января президент РФ Владимир Путин своим указом отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия".

В январе 2020 года произошло два инцидента с участием главы Чувашии Игнатьева, вызвавших широкий общественный резонанс.

Сначала Игнатьеву пришлось извиняться за слова "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". Позже Игнатьев заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".

Кроме того, в конце января в СМИ появилась видеозапись того, как Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

28 января президиум Генсовета "Единой России" исключил Игнатьева из партии.

ВС РФ Михаил Игнатьев Чувашия Владимир Путин

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