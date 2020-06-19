Минэкономразвития предложило не считать пострадавшей отраслью грузоперевозки по воде

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по поддержке экономики согласна включить в перечень пострадавших от коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении. Грузовые речные перевозки, в перечень не вошли, пишет "Коммерсантъ".

Внести в список пострадавших внутренный водный грузовой транспорт и водные пассажирские перевозки предложил Минтранс. Глава ведомства Евгений Дитрих отмечал, что что из-за пандемии перевозки пассажиров водниками могут упасть на 75%, грузов — более чем на 30%.

Против включения грузовых перевозок в список выступило Минэкономразвития. В ведомстве считают, что снижение выручки перевозчиков обусловлено общим спадом спроса и климатическими факторами, а о приостановке перевозок грузов по воде из-за пандемии у минстерства нет данных.

Источник "Коммерсанта" заявил, что ситуация с грузоперевозками на реках не является критической, у компаний нет 30% падения выручки, а по ряду направлений в апреле и мае можно было наблюдать рост. Как сообщал Росморречфлот в середине мая, перевозки грузов в первом квартале выросли на 15%, до 7,7 млн тонн.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров назвал отказ включить в список грузовые речные перевозки "очевидной ошибкой". По его словам, кризис в промышленности и строительстве приведет к сокращению грузовой базы, кроме того, отрасль систематически не получает господдержку в части решения вопроса малых глубин и расшивки узких мест в единой глубоководной системе.

Вопрос о включении в перечень пострадавших отраслей морской и внутренний водный пассажирский транспорт и междугородних пассажирских перевозок по железной дороге обсуждался 5 июня, узнало издание. Его источники говорят, что поручить соответствующее постановление правительства поручили Министерству экономического развития. Документ пока не вышел. Собеседники газеты ждут его выхода до конца этой недели.

Позже в пресс-службе Минэкономразвития газете подтвердили, что правкомиссия решила включить перевозки пассажиров морским и внутренним водным транспортом, а также деятельности междугородного пассажирского железнодорожного транспорта в перечень пострадавших. Соответствующий проект постановления правительства внесен в Белый дом, уточнили в министерстве.

Железнодорожные перевозки также попали в список у усеченном варианте. В мае в Минэкономразвития предложило добавить в перечень перевозки в междугороднем и международном сообщении, но в Минфине отметили, что на совещании 7 мая решение по ним не принималось. В итоге Минэкономразвития ограничилось включением лишь междугороднего ж/д сообщения. В Минтрансе изданию уточнили, что "перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении уже вошли в перечень". В РЖД от комментариев отказались.

Таким решением министерства фактически отсекают одну компанию - оператора поезда "Аллегро" Oy Karelian Trains Ltd (СП финской VR и РЖД), считает глава Союза пассажиров Кирилл Янков. По его мнению, Oy Karelian Trains следовало бы предоставить поддержку, поскольку ее работа остановлена, а других доходов просто нет. Для АО "ФПК" ("дочка" РЖД) международные рейсы составляли лишь незначительную часть выручки, отмечает Янков, а поезда в СНГ в основном были зарубежного формирования.

Президент Владимир Путин по итогам совещания 7 мая поручил включить внутренний водный транспорт и железнодорожные перевозки пассажиров в перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Срок исполнения поручения истек 10 июня.