Совфед одобрил очередные меры поддержки экономики в период пандемии

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации во вторник одобрил закон с комплексом экстренных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и предотвращению негативных последствий распространения коронавируса.

Закон (N953580-7) состоит из множества новелл, которые затрагивают работу МСП, арендные отношения, тему пассажирских транспортных перевозок, лицензирования перевозки спирта, подачу таможенных деклараций, проведение переписи населения.

МСП, подакцизные товары и штрафы

Согласно закону, малые и средние предприятия, которые производят или продают подакцизную продукцию (алкоголь, табак, бензин, лекарства, ветеринарные товары) будут вправе претендовать на получение государственной помощи. Сейчас в законе прописан прямой запрет на оказание государственной финансовой поддержки субъектам МСП, которые производят или реализуют подакцизные товары или добывают и продают полезные ископаемые.

Ранее предприниматели жаловались на то, что если в их деятельности есть хотя бы одна позиция, которая относится к подакцизным товарам, то они не могут претендовать на поддержку государства, которая оказывается в рамках противодействия пандемии COVID-19.

Закон также в 3 раза увеличивает период отсрочки по уплате административного штрафа. Данная отсрочка не распространяется на ряд штрафов в сфере безопасности дорожного движения, торговли лекарствами (в части наценок), нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Отсрочка не действует на штрафы за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Электронная подпись

Закон переносит на 1 января 2021 г. вступление в силу ряда положений о реформе системы выдачи электронной подписи (ЭП) частными удостоверяющими центрами (УЦ). Аккредитованные удостоверяющие центры в отношении ключей электронной подписи и соответствующих им квалифицированных сертификатов, срок действия которых истекает до 1 августа 2020 г., по прекращении срока их действия создают квалифицированные сертификаты, имеющие аналогичное содержание с продлением срока действия на 3 месяца.

Транспорт, перевозки спирта

Документ наделяет правительство РФ правом при угрозе ЧС или введении режима повышенной готовности регулировать особенности возврата платы за транспортные перевозки пассажиров и багажа. Поправки были внесены в Воздушный кодекс, в Кодекс торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта и в Устав железнодорожного транспорта. Согласно принятому закону, правительство вправе установить особенности исполнения договора транспортной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за перевозку пассажира провозную плату.

Кроме того, закон уточняет, что если в рамках борьбы с COVD-19 было введено ограничение на использование отдельных остановок на маршруте регулярных автомобильных перевозок или ограничение использования отдельных участков автодорог, то лица, которым выдано разрешение на перевозки, вправе изменить данный маршрут и в отношении иных автодорог. Также они смогут сократить количество рейсов и остановок по данному маршруту, изменить класс транспортного средства на нем, либо прекратить перевозки.

В документе отражена тема перевозки спирта железнодорожным транспортом. Принятый закон закрепляет отказ от применения средств учета при перевозках спирта ж/д транспортом.

Строительство

Закон предлагает увеличить процедурные сроки реализации отдельных мероприятий по установлению границ населенных пунктов, территориальных зон.

Согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2021 года в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) должны быть внесены сведения о территориальных границах. Если сведений нет, то выдача разрешений на строительство не допускается. Данный срок предлагается продлить до 1 января 2024 г.

Внесенные поправки позволяют саморегулируемым организациям (СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства выдавать займы своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций. Норма действует до 1 января 2021 г. Предельные размеры таких займов для одного члена, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления определит правительство. Объем займов, предоставленных СРО, не может превышать 50% от общего объема средств ее компенсационных фондов.

НКО

Принятый закон устанавливает, что в 2020 г. решение высшего органа управления некоммерческой организацией (НКО) может

быть принято на заочном голосовании независимо от наличия в уставе данной организации порядка заочного голосования. В заочной форме можно голосовать по следующим вопросам: образование органов НКО и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора.

Перепись населения

Закон до 1 января 2022 г. приостанавливает срок действия нормы о том, что Всероссийская перепись населения проводится раз в десять лет. Поправки вносятся в закон о Всероссийской переписи населения. Как сообщалось, основной этап Всероссийской переписи населения по плану должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года. В начале апреля Росстат выступил с инициативой перенести проведение переписи с 2020 года на 2021 год.