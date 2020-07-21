Минтранс задумался о взимании с бизнеса новых сборов на развитие авиа- и водной инфраструктуры

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минтранс обдумывает создание специализированных фондов развития авиационной и водной инфраструктуры, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совета по инвестициям ведомства от 3 июля. Фонды могут пополняться за счет взимания процентов с перевозчиков и и аэропортов.

В протоколе есть поручение Росавиации подготовить предложения о создании в федеральном бюджете Фонда развития авиаинфраструктуры. Его источником могут стать проценты от выручки авиакомпаний и аэропортов, а также от продажи билетов, средства госкорпорации по ОрВД.

Минтранс также предложил обсудить введение налогового вычета для операторов аэропортов при инвестициях в инфраструктуру и замену договоров аренды с операторами аэропортов на концессии с включением в них обязательств по ремонту и реконструкции.

В Минтрансе обдумывают поиск инвестиции и во внутренние водные пути. В частности, обсуждается возможность привлечения средств посредством акционирования ФГУП "Росморпорт". Заместителю министра Юрию Цветкову поручено проанализировать эффективность и возможные варианты введения платности на внутренних водных путях, в том числе для объектов канала имени Москвы.

17 июля на совещании в Росморречфлоте обсуждался как этот вопрос, так и возможность создания по аналогии с дорожным водного фонда, средства из которого будут идти на поддержание инфраструктуры водных путей, говорят источники газеты. Также обсуждалась идея частично перенаправить в фонд акциз с дизтоплива, который идет в дорожный фонд, или брать деньги с возвратного акциза, который сейчас получают судоходные компании.

Комментируя задумки Минтранса, в авиакомпании S7 заявили, что авиаперевозчики уже и так платят за всю инфраструктуру посредством регулируемых и нерегулируемых тарифов за обслуживание в аэропортах, а также за счет аэронавигационных сборов. Введение дополнительных платежей скажется на доступности перевозок, уверен предстсавитель компании.

В "Домодедово" сказали, что уже и так обсуждают с Росавиацией переход к концессионной модели, а о новых предложениях Минтранс не знают.

"Мы видим глубочайший в истории кризис авиатранспортной отрасли", - заявил изданию участник рынка. Он добавил, что в этой ситуации вводить скрытый налог в виде сборов в фонд нерационально.

Источники в сфере водных перевозок сказали газете, что у перевозчиков на реке и так самое дорогое топливо, лишать их возвратного акциза — это "сразу убить всю конкурентоспособность". За пользование гидротехническими сооружениями и навигационными средствами компании и так уже платят сборы. Источники в судоходных компаниях возмущены тем, что отрасль, которая в кризис почти не получила поддержки, вынуждена платить за то, что должно строить государство, пишет издание.