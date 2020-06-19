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Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,5-0,6%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в пятницу ростом цен основных голубых фишек вслед за мировыми фондовыми площадками и дорожающей нефтью.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,6%, до 2740,77 пункта, индекс РТС вырос на 0,5%, до 1237,26 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар подешевел на 29 копеек до 69,57 рубля.

Подорожали рублевые акции "Башнефти" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,2%), "Роснефти" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), Сбербанка (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "РусАла" (+0,8%).

Подешевели "префы" "Россетей" (-0,1%).

В США в четверг индексы показали смешанную динамику на фоне новостей о новых вспышках коронавируса в Китае и Америке. В ряде американских штатов в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Аризоне, Флориде, Калифорнии и Южной Каролине в четверг зафиксирован самый большой прирост заражений COVID-19 за сутки, сообщили медицинские власти штатов. Количество госпитализированных пациентов в Техасе днем ранее подскочило на 11% и достигло нового рекорда.

Губернаторы штатов связывают рост заражений с расширением тестирования. Эксперты же полагают, что в регионах реально выросло количество случаев передачи инфекции из-за ранней отмены ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдения норм социального дистанцирования и нежеланием людей носить маски.

В Пекине начиная с 11 июня выявлено более 150 инфицированных COVID-19, сообщили медицинские власти столицы Китая. Основная часть больных зафиксирована в районе Фэнтай - более 100 человек. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади".

Главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью заявил в четверг, что китайские власти уже сумели взять под контроль вспышку коронавируса в Пекине. Он объяснил, что пик заболеваемости пришелся на 13 июня, и хотя тенденция с выявлением новых случаев еще будет сохраняться некоторое время, количество фиксируемых случаев будет все уменьшаться, как это было в Пекине в январе - феврале этого года.

Президент США Дональд Трамп заявил The Wall Street Journal, что американская экономика близка к тому, чтобы оставить позади пандемию COVID-19. Он выразил уверенность, что начавшийся в Штатах рост числа рабочих мест, а также розничных продаж, говорит о быстром восстановлении экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В пятницу растут индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Оптимизм относительно перспектив восстановления мировой экономики сдерживается опасениями, связанными с продолжающимся распространением коронавируса в мире.

За истекшие сутки в Китае выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом, из них 32 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей, сообщил в пятницу Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Правительство Японии немного улучшило оценку ситуации в экономике, заявив, что спад близок к нижней точке, поскольку экономика постепенно открывается вслед за отменой режима чрезвычайного положения, действовавшего в стране в связи с пандемией коронавируса.

Розничные продажи в Великобритании в мае выросли на 12%, ожидалось повышение на 5,7%.

Нефть в пятницу дорожает на оптимизме в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке. К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,5%, до $42,11 за баррель (+2% в четверг), августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,3%, до $39,55 за баррель (+2,3% накануне).

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

США Китай коронавирус Мосбиржа РТС ОПЕК+ Brent WTI Техас Флорида Пекин

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