Рынки акций АТР продемонстрировали разнонаправленные изменения на фоне тревог о COVID-19

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения.

Оптимизм относительно перспектив восстановления мировой экономики нивелируется опасениями, связанными с продолжающимся распространением коронавируса в мире.

В ряде американских штатов в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Аризоне, Флориде, Калифорнии, Южной Каролине и Техасе в четверг, 18 июня, зафиксирован самый большой прирост заражений COVID-19 за сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные медицинских властей штатов.

Новая вспышка коронавируса в Китае

Китайские власти уже сумели взять под контроль вспышку COVID-19 в Пекине, заявил накануне главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью. По его словам, пик заболеваемости пришелся на 13 июня, и, хотя тенденция с выявлением новых случаев еще будет сохраняться некоторое время, количество фиксируемых случаев будет все уменьшаться, как это было в Пекине в январе-феврале этого года.

Ранее медицинские власти столицы Китая сообщили, что начиная с 11 июня в Пекине зафиксировано более 150 инфицированных COVID-19. За истекшие стуки в Китае выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом, из них 32 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей, сообщил в пятницу Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,4%. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в мае 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Дефляция сохранилась на уровне предыдущего месяца. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение показателя на 0,1%.

В апреле потребительские цены без учета свежих продуктов снизились впервые с декабря 2016 года на фоне пандемии COVID-19, ограничившей потребительские расходы в стране.

Правительство Японии улучшило оценку экономической ситуации

Правительство Японии немного улучшило оценку ситуации в экономике, заявив, что спад близок к нижней точке, поскольку экономика постепенно открывается вслед за отменой режима чрезвычайного положения, действовавшего в стране в связи с пандемией коронавируса.

Экономика остается в "крайне тяжелом положении", однако ситуация "практически перестала ухудшаться", говорится в ежемесячном докладе кабинета министров, опубликованном в пятницу. Оценка ситуации в экономике улучшена японским правительством впервые с января 2018 года, пишет Bloomberg.

В лидерах роста оказались акции японского производителя чипов Tokyo Electron, цена которых подскочила почти на 7%.

Бумаги автопроизводителей дешевеют, включая Mazda Motor Corp. (-2,7%), Subaru Corp. (-1,8%), Mitsubishi Motors Corp. (-1,6%), Honda Motor Co. (-1,2%), Nissan Motor Co. (-0,5%) и Toyota Motor Corp. (-0,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,6%, тогда как гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали в ходе торгов в Гонконге на 1,2%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 5,2%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 0,5%.

Котировки акций страховой компании China Life Insurance Co. опустились на 1,4%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 0,8%, банка HSBC - на 0,7%.

Также дешевеют бумаги нефтяных компаний, включая CNOOC (-0,8%), PetroChina (-1,4%), China Petroleum & Chemical Corp. (-0,9%).

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,2%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics снижаются в цене на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 практически не меняется.

Розничные продажи в Австралии в мае выросли на 16,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные статуправления страны. Это рекордное повышение показателя, которое было обусловлено повсеместным ослаблением карантинных мер в стране.

В апреле розничные продажи упали на 17,7% в месячном выражении, продемонстрировав рекордное снижение.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 1,9% и 1,5% соответственно.

Акции нефтепроизводителей немного подорожали, включая Santos (+0,7%), Oil Search (+ 0,2%) и Woodside Petroleum (+0,9%).