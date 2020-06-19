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Двое погибли и трое пострадали во время сильной грозы в Петербурге

Среди погибших - шестилетний ребенок

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В результате непогоды в Петербурге есть погибшие и пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе управления МЧС по городу.

"Двое погибших, трое пострадавших", - сказал собеседник агентства. Так, в Ломоносове на побережье Финского залива от удара молнии погиб шестилетний ребенок. Его бабушка и несовершеннолетний брат также пострадали, они в больнице, добавил представитель ведомства.

Второй погибший - оператор, который находился в башенном кране на территории строящегося жилого комплекса "Цветной город" (квартал 26) в Красногвардейском районе Петербурга. Мужчина умер в реанимации.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Группа ЛСР", занимающейся строительством этого ЖК, по данному факту проводится проверка.

Кроме того, по данным МЧС, пострадала женщина: она находилась в автомобиле, когда на него упало дерево. Здоровью пострадавшей ничего не угрожает, от госпитализации она отказалась.

В свою очередь пресс-служба городского комитета по благоустройству сообщает, что с утра в пятницу садово-парковое хозяйство и дорожные службы ведомства проверяют состояние дорожной сети и "зеленые" территории Петербурга. Согласно первым сводкам, ураган с грозой и градом не нанес городу ущерба.

В комитете добавляют, что в период разгула стихии поступила информация только о трех упавших деревьях, а также четыре обращения по скоплению воды на проезжей части в Петроградском и Колпинском районах. Большая часть обращений, поступивших в дежурную службу, - заявки по открытым колодцам: комитет зафиксировал 35 обращений о том, что напором воды в системе городской канализации выбило крышки люков. По обращениям приняты меры.

Накануне, 18 июня, вечером (в период с 18:00 по 21:00 по Москве) на Петербург обрушился грозовой фронт с ливнями различной интенсивности и штормовым ветром и градом. В некоторых районах города за два часа выпала половина месячной нормы осадков. Оказались подтоплены Ломоносов, Петергоф и Кронштадт, а также север Петербурга.

Горожане опубликовали в соцсетях фотографии с поваленными в результате непогоды деревьями, сломанными светофорами и дорожными знаками, "плавающими" автомобилями.

Петербург МЧС

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