В 22 регионах РФ в июне пройдет исследование иммунитета людей к COVID-19

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор заявил о том, что в июне стартует первый этап большого исследования популяционного иммунитета к COVID-19 у жителей России, в нем примут участие дети старше 1 года и взрослые из 22 регионов страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора в пятницу. Отмечается, что данные о состоянии популяционного иммунитета нужны, чтобы выявить особенности эпидемического процесса и разработать прогнозы развития эпидситуации как в отдельном регионе, так и в стране в целом. Кроме того, это должно помочь спланировать мероприятия "по специфической и неспецифической профилактике COVID-19".

"В исследование методом случайной выборки предлагается включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше", - поясняют в ведомстве.

Исследование будет проходить с учетом протокола, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Для лабораторных исследований будут использоваться тест-системы (метод иммуноферментного анализа, ИФА) на антитела IgG к вирусу SARS-CoV-2 производства Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора.

"Коллективный иммунитет популяции является лимитирующим фактором в отношении распространения нового коронавируса. Проведение серологического мониторинга с целью изучения популяционного иммунитета к новому коронавирусу в условиях пандемии COVID-19 является необходимым элементом эпидемиологического надзора, поскольку эпидемиологическое благополучие населения в отношении этого заболевания определяется состоянием популяционного иммунитета", - добавили в ведомстве.

Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Леонид Огуль заявил "Интерфаксу", что иммунитет к коронавирусу в РФ сформируется, когда им переболеют свыше половины населения страны. "Основным условием для полного снятия ограничений является наличие популяционного иммунитета, который гарантирует прерывание цепочки заболеваемости. А он появляется, когда переболеет около 60% населения. Пока мы на эти цифры не вышли", - отметил Огуль.