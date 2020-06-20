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В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19
Лаборатория "Биокад" в Санкт-Петербурге, занимающаяся разработкой вакцины от коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

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У 32,7% пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в РФ зарегистрировано 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в пяти субъектах, в том числе в Москве - 0,5%.

За сутки умер 161 пациент, из них 34 - в Москве. Всего скончались 8 002 человека. Выписаны по выздоровлению еще 10 186 человек, из них в Москве - 2 115. В Подмосковье выписано 1 148 человек, в Петербурге - 794. За весь период в стране вылечились 334 592 человека.

В пятницу было зарегистрировано 7 972 новых случая, в Москве - 1 136.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрировано 1 057 новых случаев коронавируса, в Подмосковье - 591, в Ханты-Мансийском АО - 280, в Санкт-Петербурге - 232, в Нижегородской области - 228, в Свердловской области - 224, в Воронежской области - 202, в Иркутской области - 193.

Еще 176 случаев выявлены в Челябинской области, в Красноярском крае - 152, в Ростовской области - 145, в Тыве - 140, в Ямало-Ненецком АО - 132, в Архангельской области - 121, в Саратовской области - 118, в Ульяновской области - 111, в Новосибирской области - 109, в Волгоградской области - 105. Еще в 67 регионах суточный прирост не превысил ста случаев.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 20 июня 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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